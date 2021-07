0 Facebook Nasce Luna Mari, le parole del papà Antonino Spinalbese: “Il profumo di felicità” Spettacolo 12 Luglio 2021 12:04 Di redazione 2'

Nella notte tra domenica e lunedì è nata la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, Luna Mari. La show girl argentina ha partorito in una clinica di Padova, qualche settimana fa aveva lasciato Milano per iniziare a prepararsi con tutto relax al grande giorno.

Belen e Antonino diventano genitori

Ad annunciare la nascita di Luna Mari è stata Belen Rodriguez che ha condiviso la tenerissima immagine di un piedino e la didascalia: “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”. Antonino Spinalbese le ha fatto eco pubblicando la stessa foto e aggiungendo: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità”.

Nasce Luna Mari, le parole di Antonino Spinalbese

Non poteva mancare la pubblicazione del neo papà, Antonino Spinalbese. Anche lui ha condiviso un’immagine di un piedino e la commovente dedica: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità …”. Poi attraverso le sue storie su Instargram ha fatto un ringraziamento speciale a Belen: “Grazie bambola”. I neo genitori sono al settimo cielo, i post di entrambi hanno ricevuto moltissimi like e commenti. In tanti hanno voluto fare gli auguri alla show girl argentina e al suo compagno.

