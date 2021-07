0 Facebook Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Mari, le foto Spettacolo 12 Luglio 2021 07:40 Di Fabiana Coppola 2'

Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Mari, secondogenita della soubrette argentina, prima figlia nata dal rapporto con Antonino Spinalbese. L’annuncio è arrivato attraverso i social network. L’argentina ha partorito in una clinica a Padova, è andata via d aMilano nelle scorse settimane per dare luce alla piccolina in tutta serenità.

Pochi giorni fa, Belen Rodriguez aveva mostrato una stories su Instagram in cui mostrava il pancione di 36 settimane. In quella stories, specificava che Santiago De Martino, primogenito nato dal matrimonio precedente con Stefano De Martino, è nato alla 37esima settimana. All’epoca, Belen Rodriguez diede alla luce Santiago con parto naturale. Salutava poi il figlio certa che stesse per andare a partorire.

L’annuncio della nascita di Luna Mari in piena notte: Belen ha partorito

Belén Rodriguez ha annunciato la nascita di Luna Mari intorno alle 02:30 della notte tra l’11 e il 12 luglio. La showgirl ha pubblicato la foto del piedino della piccola con la didascalia: “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”. Antonino Spinalbese le ha fatto eco pubblicando la stessa foto e aggiungendo: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità”.