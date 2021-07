0 Facebook Vescovo di Andria si scaglia contro Al Bano dopo un matrimonio: “Non doveva farlo” Spettacolo 9 Luglio 2021 16:35 Di redazione 1'

Al Bano Carrisi è di nuovo al centro di una polemica. Il cantante di Cellino San Marco questa volta ha scatenato l’ira del vescovo di Andria. L’artista si è esibito durante un matrimonio di una coppia di amici in Chiesa. Una cosa che, secondo quanto specificato dal monsignor Luigi Mansi, non sarebbe concessa.

Al Bano bacchettato dal vescovo

“A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro”, queste le parole del vescovo. Secondo quanto ha spiegato, dunque, Al Bano avrebbe dovuto aspettare la festa per esibirsi, ma sicuramente non avrebbe dovuto farlo in un luogo sacro.

“I sacerdoti hanno il compito di verificare il rispetto di tali norme, visto che gli organizzatori potrebbero anche non conoscerle, perché non si ripetano più episodi di questo genere”, questo quanto comunicato dalla Curia. Sembrerebbe che la partecipazione di Al Bano sia stata del tutto inaspettata, nessuno sapeva che avrebbe fatto questa sorpresa agli sposi.

Per vedere l’esibizione di Al Bano in Chiesa, clicca qui