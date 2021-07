0 Facebook Francesco Totti in barca con la moglie Ilary Blasi, parte l’insulto provocatorio: “Prima le vecchie…” Spettacolo 9 Luglio 2021 16:41 Di redazione 1'

Francesco Totti sta trascorrendo qualche giorno di relax in Sardegna (si è taggato insieme al figlio all’Isola di Mortorio) al bordo di uno yacht. Oltre alla moglie Ilary Blasi anche alcuni amici tra i quali Michelle Hunziker. E come spesso accade tante immagini e video finiscono sui social network.

A catturare l’attenzione degli utenti in questi minuti è il video pubblciato dalla conduttrice svizzera nel quale è in procinto di tuffarsi in acqua insieme alla moglie e in sottofondo Totti le provoca dicendo:”Prima le vecchie”. La pronta risposta della Hunziker: “Vecchie a chi?”.

Francesco Totti: Ilary Blasi e Michelle Hunziker, il tuffo in acqua fa il giro del web

Subito dopo la provocazione di Totti: “Prima le vecchie” llary e Michelle non ci hanno pensato più di tanto e si sono lanciate in acqua; e se il tuffo dallo yacht non è stato stilisticamente perfetto, la prova costume delle due soubrette è superata a pieni voti e il video pubblicato sia dalla moglie di Francesco Totti che dalla conduttrice svizzera sta facendo il giro del web in questi minuti.