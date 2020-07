0 Facebook Il dramma di Paola Perego, il racconto in un libro: “Senti che stai morendo, aggredita da una belva feroce” Spettacolo 9 Luglio 2020 19:59 Di redazione 2'

Paola Perego ha raccontato in un libro un periodo della sua vita drammatico. La storica conduttrice televisiva ha deciso di scrivere un testo autobiografico, Dietro le quinte delle mie paure, in cui racconta cosa l’è accaduto, aprendo il suo cuore ai lettori.

Paola Perego racconta il problema vissuto

Nell’occasione della presentazione ha rilasciato un’intervista a Coming Soon, dove ha spiegato come gli attacchi di panico le abbiano cambiato la vita: “All’improvviso senti che stai morendo e nessuno ti può salvare. Stai per essere aggredita da una belva feroce. Peccato che la belva feroce non esiste, sei tu”.

Il libro di Paola Perego

La sua famiglia l’è stata vicino, ma i suoi genitori erano disperati a vedere quanto stesse male: “I miei genitori erano disperati, mi vedevano star male. Sembravo una posseduta. Mi hanno fatto bruciare cuscini e materassi. Mi sento di dire solo un’ultima cosa, non sottovalutate mai i mali dell’anima, non vergognatevi di chiedere aiuto, ma parlatene, tirate fuori quello che avete dentro. Quando lo farete, scoprirete che lì, ad aspettarvi oltre la vostra corazza di paure, c’è un mondo che può capirvi e darvi una mano“.

Un dramma, quello vissuto da Paola Perego, che sono in molte persone a subire. Con il suo libro, infatti, la conduttrice ha voluto rivolgersi a chi ha questo genere di problema.