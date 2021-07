0 Facebook Cuoco cade nel pentolone dove stava preparando il brodo, muore a 25 anni News 7 Luglio 2021 12:29 Di redazione 2'

Un incidente sul lavoro tragico quello avvenuto nel resort. Un cuoco di 25 anni è morto dopo essere scivolato e caduto in una grande pentola piena di zuppa. La vittima era padre di tre figli e da otto anni faceva lo chef soprattutto ai banchetti per le cerimonie.

Lavorava ad Hazel a Zakho, nella regione del Kurdistan, Issa Ismail. Il suo stipendio era di 25.000 dinars al giorno (14 euro) e ora i suoi cari – riporta l’Independent, che cita Gulf News – pretendono di sapere come sia potuta avvenire la tragedia.

I fatti sono avvenuti lo scorso 15 giugno. Ismail stava mescolando la zuppa di pollo che cuoceva in un pentolone appoggiato sul pavimento, ad un certo punto è scivolato ed è caduto nell’enorme recipiente. Il 25enne è stato portato di tutta fretta in ospedale a Dohuk. Ma per lui c’è stato ben poco da fare: lo scorso 21 giugno, infatti, è deceduto per le terribili ustioni: avevano colpito il 70% del corpo dell’uomo e non è stato possibile far nulla per salvargli la vita. Zervan Hosni, un parente, parlato con Middle East In-24: “Cucinava per grandi eventi e per due anni ha lavorato in due sale per feste per 25.000 dinari al giorno. Lascia due figlie e un maschietto di appena 6 mesi”.

Il dramma di Issa Ismail ha scatenato un’ondata di dolore e riportato in primo piano il tema della sicurezza sul posto di lavoro. I familiari della vittima hanno scritto che l’incidente è stato causato dalle insufficienti misure di sicurezza all’interno dei ristoranti e delle cucine del paese. Il distretto di Zakho rientra nei parametri del Kurdistan iracheno, noto anche come Regione autonoma del Kurdistan dell’Iraq, secondo The Kurdish Project.