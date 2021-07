0 Facebook Sparito da giorni in Campania, Vittorio trovato senza vita: “Si è ucciso con un colpo di fucile” Trovato morto Vittorio Olivieri. Il 60enne, di Montecorvino Pugliano, era sparito dallo scorso sabato. Le indagini dei Carabinieri Cronaca 6 Luglio 2021 16:54 Di redazione 1'

Aveva 60 anni e l’intera comunità di Montecorvino Pugliano (località in provincia di Salerno) è stata per giorni in ansia per lui. Poi è arrivato i tragico epilogo. L’uomo è stato trovato ma senza vita.

Il corpo, secondo quanto riportato da Il Fatto Vesuviano, è stato rinvenuto in un casale abbandonato. I Carabinieri, titolari dell’indagine, hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.

Trovato morto Vittorio Olivieri

Secondo una prima ricostruzione pare che Vittorio Olivieri, questo il nome della vittima scomparsa dallo scorso sabato, si sia tolto la vita. Per farlo avrebbe utilizzato un fucile da caccia. Intanto l’intera comunità di Montecorvino è in lutto. Tanti i messaggi d’affetto per il 60enne e la sua famiglia,