Degrado nel cuore di Napoli, uomo si droga in strada in pieno giorno: "Ho avuto paura e sono scappata via" Il racconto di una signora che ha assistito alla scena nel quartiere di Chiaia: "Se ci fosse stato un bambino con me?" Cronaca 5 Luglio 2021 Di Sveva Scalvenzi

Ancora una scena di degrado nel cuore di Napoli, in quello che sarebbe definito il ‘salotto buono’ della città. A raccontarla a Vocedinapoli.it è una donna, che preferisce restare anonima, che vive nel quartiere di Chiaia: “Camminavo e un uomo si stava facendo una pera, presumibilmente di eroina, in pieno giorno”.

Si inietta siringa di eroina nel cuore di Napoli

E’ questa la denuncia di quanto accaduto lungo i Gradini Nobile, la scalinata che collega via Martucci e via Crispi. Parliamo di due strade del quartiere di Chiaia, zona centrale di Napoli. La donna si stava dirigendo nel suo appartamento, in via Giacomo Piscicelli, quando si è trovata davanti un uomo che si è tolto la maglietta, ha preparato la dose di droga e si è iniettato la sostanza nel braccio con una siringa, agendo completamente indisturbato. “Mi sono spaventata – racconta a Vocedinapoli.it la signora – è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Erano da poco passate le 12, ho visto quest’uomo che si è tolto la maglietta e si è sparato una siringa nel braccio. Appena mi ha guardata sono corsa via. Sono riuscita a fare una foto per dimostrare cosa noi cittadini siamo costretti a subire“.

Non è sicuramente la prima volta che capitano episodi del genere, purtroppo il consumo di droghe in strada non è qualcosa di inusuale, soprattutto nei quartieri periferici della città. A turbare è il fatto che sia avvenuto in pieno giorno in una zona molto centrale. “Io ero sola – continua la signora – ma se con me ci fosse stato un bambino? Che avrebbe dovuto vedere? Non è possibile che la città sia abbandonata al degrado più totale. Ognuno per strada si comporta come gli pare“.