Denise Pipitone, svolta nel caso: “Persone indagate per falsa testimonianza”

Svolta nel caso di Denise Pipitone, due persone indagate per “falsa testimonianza”. A rivelarlo è la trasmissione televisiva Quarto Grado. Nonostante la diffida inviata da Piera Maggio la trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi continua ad indagare sulla scomparsa della piccola di Mazara del Vallo.

I due testimoni indagati sono la coppia romana che aveva soggiornato in Sicilia ad agosto 2004 e che recentemente aveva raccontato di aver visto il 1° settembre 2004 una signora in compagnia di una bambina in un hotel dove lavorava Anna Corona.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti però in quei giorni la coppia non si trovava a Mazara del Vallo ma a Roma. Per questo i coniugi sono stati indagati, insieme alla magistrata Maria Angioni.

“La moglie aveva realizzato un ricordo assolutamente non corretto – ha specificato il legale alla trasmissione – Aveva visto una signora ma ovviamente non si sa in quale albergo”. La signora ha dichiarato di essersi “lasciata suggestionare” dalla risonanza mediatica che è ricominciato da qualche mese attorno al caso della piccola Denise Pipitone.