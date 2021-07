0 Facebook Ladro imbranato in azione: scoperto mentre entra in casa, si lancia dalla finestra e si frattura News 4 Luglio 2021 09:46 Di redazione 1'

Tenta un furto in una abitazione, si lancia dalla finestra per sfuggire all’arresto e si rompe una vertebra. E’ accaduto ad Ercolano, dove un ladro un po’ maldestro, di 54 anni, è finito in ospedale dopo essersi fatto male nel tentativo di scappare.

Secondo la testimonianza del padrone di casa, che si trovava nell’appartamento al momento del tentativo di furto, il malvivente si era introdotto passando dalla piccola finestra del bagno.

Quando il proprietario ha sentito strani rumori si è insospettito ed è immediatamente corso a controllare. A quel punto il 54enne, essendo stato scoperto, si è gettato dalla finestra per scappare ma si è fatto male ed è rimasto a terra.

A quel punto il padrone di casa ha immediatamente chiamato i carabinieri, che giunti sul posto hanno bloccato e arrestato il ladro. Al momento il malvivente si trova al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare per ricevere le cure che si è procurato in seguito alla caduta.