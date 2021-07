0 Facebook Killer massacra famiglia, bimba di 10 anni si finge morta e riesce a salvarsi Cronaca 3 Luglio 2021 19:33 Di redazione 2'

Si finge morta e riesce a salvarsi dalla furia del killer, poi chiama la nonna e racconta tutto: “Pronto nonna, hanno sparato a mamma, babbo e a mia sorella, sono morti”.

La piccola di soli 10 anni dopo essere stata ferita al braccio ha aspettato che l’assassino si dileguasse, prima di chiamare aiuto per salvare anche il fratello più piccolo di un anno, risparmiato dalla strage perché “non può parlare”.

Qusta tremenda storia arriva da Houston, in Texas. L’assassino non è ancora identificato ma quasi sicuramente conosceva le vittime, visto che la polizia non ha rilevato segni di scasso.

L’uomo ha ucciso prima il padre, poi la madre e la sorella di sei anni della piccola. La coppia uccisa aveva anche un altro figlio di otto anni che al momento della strage era con lo zio e la donna era incinta di un altro bambino.

Dopo la chiamata alla nonna è arrivata la polizia che ha portato in salvo i piccoli superstiti. I poliziotti hanno eseguito i rilievi della scena del crimine e messo sotto sequestro le immagini di video sorveglianza della casa.