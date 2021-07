0 Facebook Denise, la turista presente nell’albergo di Anna Corona: “Ho sentito dire queste parole” Cronaca 2 Luglio 2021 17:54 Di redazione 2'

Continuano a emergere dettagli sulle nuove indagini nel caso della sparizione di Denise Pipitone. Come già anticipato dalla trasmissione di Rete 4, Quarto Grado, sono due le nuove persone indagate: Giuseppe Della Chiave e Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi.

Mentre la Procura di Marsala sembrerebbe che abbia scelto di non far trapelare alcuna informazione rispetto alle indagini in corso. A parlare di altri due nuovi possibili testimoni era stato il programma di Milo Infante “Ore 14“. Si tratterebbe di due persone, una che affermerebbe di essersi trovata nell’albergo in cui lavorava Anna Corona il giorno della scomparsa di Denise Pipitone e un’altra che sosterrebbe di aver ricevuto un messaggio da una persona: “Mi ha detto di averla ammazzata“.

Il racconto della turista presente nell’albergo in cui lavorava Anna Corona

Sulla vicenda è intervenuta la criminologa Anna Vagli, che a Fanpage ha parlato della persona che dice di essere stata nell’albergo in cui lavorava Anna Corona: “Negli ultimi giorni gli inquirenti si siano concentrati sull’Hotel Ruggero II, dove all’epoca dei fatti lavorava Anna Corona. In particolare, avrebbero compiuto delle ispezioni sulle vie d’uscita della struttura ricettiva”.

Questa persona, una turista romana, avrebbe raccontato che il giorno in cui Denise è scomparsa, era alla reception della struttura per chiedere un asciugamano e che avrebbe notato qualcosa di anomalo. Avrebbe poi aggiunto di aver visto una bambina e di aver sentito questa frase: “Proprio qui devi portarla?” . Testimonianza che è al vaglio degli inquirenti. “Sicuramente la notizia di questo super testimone ha acceso un nuovo faro sull’inchiesta”, questo il commento della Vagli. Per ora rispetto a questo racconto l’unica certezza è che non ci sarebbero fatture o ricevute che proverebbero la presenza di questa persona nell’albergo poiché dopo tanti anni le rendicontazioni verrebbero cancellate.