0 Facebook Pozzuoli, Pietro muore a soli 31 anni stroncato da un brutto male Cronaca 3 Luglio 2021 12:58 Di redazione 2'

Lutto a Pozzuoli per la prematura morte di Pietro Cacciapuoti. il ragazzo, di soli 31 anni, è deceduto a causa di un male incurabile. Pietro ha lottato come un leone ma purtroppo non è riuscito a vincere la dura battaglia contro la malatina.

Pozzuoli, Pietro muore a soli 31 anni stroncato da un brutto male

Pietro era amato e conosciuto da tutti nella zona, in tanti lo chiamavano con affetto “l’Americano”. La sua morte ha sconvolto la popolazione e tantissimi sono stati i messaggi per lui sui social: “Il tuo splendido sorriso ci rimarrà nel cuore per sempre, un ragazzo davvero solare e allegro, ti ricorderò per sempre, RIP amico mi0”, lo saluta con commozione l’amico Gennaro e ancora: “Ho appena appreso la triste notizia, non ho il coraggio di venire a darti l’ultimo saluto anche se non ci vedevamo da anni, ma credimi ti ho voluto bene come un fratello hai fatto parte degli anni più belli della mia vita, e ti voglio ricordare per la gioia che trasmettevi”, scrive Elena.

I funerali del ragazzo si sono tenuti ieri presso la Chiesa Sant’Artema di Monteruscello e in tantissimi hanno partecipato per dare l’ultimo saluto a Pietro. Grande commozione e lacrime tra gli amici, visibilmente provati dalla prematura morte del 31enne.