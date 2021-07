0 Facebook Morta Margot, ai funerali l’ultimo sgarro: sul cartello funebre il nome al maschile Cronaca 2 Luglio 2021 16:22 Di redazione 2'

Dispensava allegria e buon umore nonostante la vita non fosse stata sempre generosa con lei. Margot, la 59enne trans del Rione Salicelle di Afragola, è morta dopo due giorni di degenza in ospedale a causa di un improvviso malore. Appena è stata diffusa la notizia dalla pagina Facebook in tanti hanno manifestato il proprio cordoglio con parole di sincero affatto. “Sono cresciuta con lei, sono addolorata” – ha affermato Sarah Avolio.

Commosso il ricordo di un utente: “Margot non era finto, non era un personaggio, ma la sua allegria la regalava quotidianamente a tutte le persone che incontrava. Per chiunque aveva un sorriso, una battuta e un balletto”.

C’è chi ricorda la sua grande generosità nonostante non avesse molti mezzi. “Una persona speciale”. Prima di conquistare la ribalta su Tik Tok, Margot si era fatta apprezzare con i video pubblicati su YouTube nei quali affermava: “Scassami tutta, fammi tua”. Questa mattina, 2 luglio, l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele Arcangelo nel rione Salicelle di Afragola. Nel manifesto funebre è stato riportato il nome all’anagrafe, Gennaro Albuzzi detto Magà. E’ l’ultimo sgarro a colei che era trans e non voleva essere uomo.

