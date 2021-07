0 Facebook Lite condominiale degenera, tre donne si azzuffano nel cortile di un palazzo Cronaca 2 Luglio 2021 16:52 Di redazione 1'

Una discussione condominiale è degenerata a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Tre donne se le sono date di santa ragione all’interno di un cortile. Tutto è nato da una diatriba per un passaggio all’interno di uno spazio condiviso.

Rissa tra donne a San Felice a Cancello

Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, la miccia è partita da un’auto parcheggiata davanti a un cancello, vettura che appartiene al padre di una delle due sorelle coinvolte nella rissa, già noto alle forze dell’ordine perché pregiudicato.

Le due sorelle dopo aver attaccato la vicina, avrebbero iniziato a malmenarla e n’è nata una violenta lite con calci, pugne e tanto di strascino. Per calmare gli animi ed evitare che qualcuno si facesse seriamente male è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Sul posto è giunta anche un’ambulanza, ma per fortuna non è stato necessario trasportare qualcuno in ospedale.