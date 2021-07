0 Facebook Si tatua il volto del pizzaiolo Martucci de “i Masanielli”: il pizzaiolo gli offre pizze gratis a vita News 2 Luglio 2021 17:28 Di Mario Liguori 2'

Un cliente della nota pizzeria di Caserta totalmente rapito dalla qualità del prodotto di Martucci lo omaggia tatuandosi il suo viso sul braccio: Francesco si emoziona e gli riconosce pizza gratis a vita.

Una notizia di colore che sarà destinata a strappare qualche sorriso e discussione.

Da diversi anni ormai, Francesco Martucci de “I Masanielli” è universalmente riconosciuto come uno dei massimi esponenti della nuova generazione di pizzaioli, tanto da essere attualmente detentore del titolo di migliore pizza del mondo assegnato dalla kermesse 50 top pizza.

L’amore per le pizze sperimentali del maestro è ormai talmente diffuso che un giovane cliente ha deciso di tatuarsi sul braccio il viso del pizzaiolo

Francesco Martucci , visibilmente emozionato, raggiunto telefonicamente dal portale foodclub, ha dichiarato

“Una pazzia! È bello, mi ha emozionato tanto. Soprattutto in un periodo del genere in cui si corre tanto, soffermarci sulle cose belle è sicuramente qualcosa di inaspettato e che mai mi sarei immaginato potesse accadere. Questo la dice lunga sul potere che può avere un piatto, una pizza, una ricetta o qualsiasi altra cosa venga fatta con passione e con tutte le proprie forze. Per questa persona, che preferisce restare anonima, le porte di casa mia saranno sempre aperte e gli riconoscerò, per l’amore dimostrato, pizza gratis a vita”.

Pizza gratis a vita, ci saranno emulatori?

Un gesto cosi’ plateale e destinato ad accendere polemiche e chissà quanti, leggendo della possibilità di gustare tali prelibatezze per tutta la vita proveranno ad emulare il folle cliente tatuandosi un “Peppe di Napoli” o un “Errico Porzio”.