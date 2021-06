0 Facebook Denise Pipitone, spunta n nuovo testimone: “Ho visto una bambina in hotel” Cronaca 30 Giugno 2021 12:03 Di redazione 1'

Il programma Ore 14 è tornato a parlare del caso di Denise Pipitone. Il collega Milo Infante, conduttore del contenitore di approfondimento, si occupa da sempre delle indagini sulla sparizione della bambina e durante la fascia della tarda serata ha ricostruito alcune novità emerse dalle indagini della Procura di Marsala.

Denise, nuovo testimone a Ore 14

Nel corso dello speciale è stata riportata una nuova testimonianza, che se dovesse essere confermata, sarebbe un passo in avanti nella ricostruzione di cosa è accaduto a Denise Pipitone. A parlare è una persona che il giorno in cui la bambina è scomparsa avrebbe alloggiato nell’hotel di Mazara del Vallo in cui lavorava Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi.

Questa persona ha detto che avrebbe visto la piccola Denise nell‘albergo Ruggero II. “Quel 1° settembre 2004 ho visto una bambina accanto a una persona, non dimenticherò mai i suoi occhi”. Il testimone avrebbe riferito numerosi particolari, purtroppo però non sarebbe dimostrabile la presenza di questa persona nell’hotel poiché i registri della struttura, dal momento che sono passati molti anni, sono stati cancellati.