0 Facebook Chiara Pepe muore a 32 anni in un incidente, il dolore dei suoi cari: “Eri la gioia in persona” News 2 Luglio 2021 12:24 Di redazione 2'

La notizia della morte di Chiara Pepe ha sconvolto l’intera Campania, ma anche il mondo dello spettacolo. Truccatrice di 32 anni è deceduta in seguito a un terribile incidente stradale lungo la corsia Nord dell’A1. La ragazza viaggiava a bordo della sua utilitaria quando, per dinamiche che sono da chiarire, avrebbe tamponato un tir. Il veicolo si è ribaltato e la trentaduenne è sbalzata fuori dall’abitacolo. Nonostante i tentativi di rianimarla, i traumi riportati erano troppo gravi.

Addio a Chiara Pepe truccatrice de L’Amica Geniale e Mina Settembre

Chiara era una truccatrice molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, aveva lavorato sul set delle fortunate serie Mina Settembre e L’Amica Geniale. Non appena si è diffusa la notizia della sua morte sono comparsi centinaia di messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici, familiari. Tutti la ricordano come una giovane piena di vita, sempre sorridente anche a lavoro.

I messaggi di dolore per Chiara Pepe

“Non so come accadano delle cose così inaspettatamente proprio quando la vita sembra sorridere . Vorrei solo dirti grazie per la grande persona che eri e che resterai . Ciao Chiara”, “Resterai sempre nel mio cuore. Eri unica. Ho avuto il Piacere di lavorare con te su Infernus. Eri la gioia in persona“, “Sono scioccata, non riesco a crederci, conosco Chiara da tanto, non ho parole, persone belle come lei ne ho conosciute poche, sempre sorridente, disponibile, non è giusto!!!”, “E ora proprio così voglio immaginarti, come un angelo custode che ci copre le spalle, perché tu eri una persona vera, una persona dall’animo buono (…) “Giuste parole…Chiara, una ragazza piena di vita che amava la “bellezza” della vita”, queste e tante altre le parole in ricordo di Chiara.