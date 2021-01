0 Facebook L’Amica Geniale 3, si gira in città: Piazza Dante torna indietro nel tempo e diventa anni ’70 Spettacolo 11 Gennaio 2021 16:37 Di redazione 2'

Sta per tornare L’Amica Geniale e Piazza Dante diventa location per la terza stagione della serie televisiva tratta dall’omonima saga di Elena Ferrante. La piazza per l’occasione sarà riportata agli anni ’70 e ripulita da tutti i graffiti. Parte delle riprese avverranno nell’emiciclo del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, altre scene saranno girate nei prossimi giorni in Piazza del Gesù e Port’Alba.

La serie era stata bloccata a causa del Coronavirus la scorsa primavera, quando si sarebbero dovute tenere le prime riprese in città, nei mesi di marzo e aprile, come era stato programmato dall’Ufficio Cinema del Comune di Napoli.

La terza stagione de L’Amica Geniale porterà in tv “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo libro di Elena Ferrante. I primi tre episodi avranno ancora gli attori impegnati nelle precedenti stagioni, come protagonisti. Nelle ultime tre puntate invece gli attori verranno poi sostituiti volti più adulti.

I nomi degli interpreti di Lila e degli altri personaggi da adulti sono tuttavia ancora top secret. Conosciamo al momento solo il volto di Elena, che sarà interpretata da Elisabetta De Palo, comparsa nella prima puntata della prima stagione dando avvio al racconto.