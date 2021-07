0 Facebook Lutto nel cast di Mina Settembre, Chiara Pepe muore in un incidente a 32 anni Spettacolo 1 Luglio 2021 16:38 Di redazione 2'

Mercoledì sera, lungo l’Autostrada del Sole nel tratto compreso tra Cassino e Ceprano, c’è stato un incidente mortale. E’ morta Chiara Pepe, una ragazza di 32 anni di Battipaglia. Truccatrice molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, aveva lavorato per le serie Rai “L’amica geniale” e “Mina Settembre”.

La giovane donna ha ricevuto i primi soccorsi dall’equipaggio di un’ambulanza in transito , ma purtroppo i traumi provocati dall’impatto non le hanno lasciato scampo. Tanti sono i messaggi che in queste ore i suoi amici e i conoscenti le stanno scrivendo sui social. “Sono senza parole per la tragica morte di Chiara Pepe, di cui ricordo i sorrisi, la bravura, la voce melodiosa e soprattutto la sua grande umanità. Sono vicino alla famiglia” – è l’ultimo messaggio che si legge sul suo profilo.

Morta Chiara Pepe: l’addio di Serena Rossi

Serena Rossi, l’attrice protagonista della fiction napoletana “Mina Settembre”, ha voluto dedicare un pensiero per la ragazza. La giovane attrice ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede un disegno, probabilmente raffigurante Mina Settembre da adulta con il suo inconfondibile cappotto rosso e poi anche da bambina con il suo papà. La firma del disegno in basso a destra è inconfondibile, si legge “Chiara Pepe” e proprio “Chiara” con un cuore rosso è il messaggio di Serena Rossi per salutare la ragazza tragicamente scomparsa.