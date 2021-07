0 Facebook Napoli, la 15enne Annalucia è sparita senza lasciare traccia. La zia: “Aiutateci a ritrovarla” Cronaca 2 Luglio 2021 13:14 Di redazione 2'

Momenti di paura a Napoli per la scomparsa di Annalucia, ragazza di 15 anni di cui da ieri pomeriggio si sono perse le tracce. La ragazza si è allontanata da via Don Bosco e da quel momento non ha dato più notizie.

Napoli, la 15enne Annalucia è sparita senza lasciare traccia. La zia: “Aiutateci a ritrovarla”

La zia ha lanciato un appello tramite social,r ha pubblicato una foto della ragazza, per favorire le ricerche. “Questa mia nipote si chiama Annalucia ha 15 anni è scomparsa da ieri sera vi prego condividete aiutateci a trovarla. Se qualcuno lo ha vista o la riconosce chiamatemi al seguente numero 3317299463. Vi prego condividete il più possibile. Scomparsa da Napoli centro via Don Bosco”.

Tantissime le condizioni del post e la mobilitazione della popolazione per ritrovare al più presto la 15enne. Chiunque abbia notizie della ragazza può contattare il numero presente all’interno dell’appello lanciato dai familiari oppure può contattare le forze dell’ordine.

I genitori chiedono la collaborazione di tutti: “Se qualche amica sa qualcosa vi prego chiamateci”, dicono ancora i familiari.

***AGGIORNAMENTO***

Sembrerebbe che la ragazza sia stata ritrovata. Pochi minuti fa la zia ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Facebook, per annunciare la bella notizia e ringraziare quanti hanno aiutato la famiglia nelal ricerca.