Stefano De Martino pronto a fare un film, da ballerino a attore: "Non so come verrà" Cronaca 27 Giugno 2021 13:52 Di redazione 2'

N’è passato di tempo da quando era un giovane ballerino che muoveva i primi passi nel mondo della danza. Stefano De Martino è pronto a fare un film, è stato lui stesso a comunicarlo in un’intervista.

Stefano De Martino pronto per un film

“Farò un film”, queste le parole del bel ballerino che sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera. Tra conduzioni, pubblicità e altro, il lavoro sembra davvero andargli a gonfie vele e adesso è pronto a cimentarsi nel ruolo di attore.

“Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò a essere il meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo. Non so come verrà. Il film è molto bello, l’unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi”, queste le parole di Stefano. Scherzando ha aggiunto: “Ma in promozione dirò che è venuto benissimo”.

Con chi sta Stefano De Martino

Da quando si è separato da Belen Rodriguez il bel ballerino napoletano non ha mai ufficializzato alcuna relazione. Paparazzato più volte in compagnia di ‘amiche’, non ama parlare della sua vita privata. Single o impegnato? Difficile dirlo.