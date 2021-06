0 Facebook Villaricca, violenta lite dopo un tamponamento causato da un malore Cronaca 30 Giugno 2021 16:40 Di redazione 1'

Paura a Villaricca, dove in seguito ad un tamponamento è scoppiata una violenta lite. La discussione è avvenuta nei pressi della rotonda tra Corso Europa e Corso Italia.

Secondo una prima ricostruzione uno degli automobilisti coinvolti nella vicenda, avrebbe accusato un malore mentre era a bordo dell’auto e per questo motivo avrebbe perso il controllo della vettura tamponandone altre.

A quel punto due uomini, un giovane e un anziano, tra quelli coinvolti nel tamponamento a catena, hanno iniziato una violenta discussione che è degenerata in una vera e propria lite. Alcuni testimoni hanno riferito che tra i due uomini è scoppiata una vera e propria rissa con tanto di calci e pugni.

Solo l’arrivo di una terza persona, che avrebbe fatto da paciere, ha messo fine al litigio. Nel frattempo sul posto è giunta l’ambulanza per l’uomo che si era sentito male. I sanitari lo hanno soccorso in strada per poi trasportarlo in ospedale.