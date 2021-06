0 Facebook Procida, deruba e picchia il fratello a bastonate: arrestato e trasportato in carcere Deruba e picchia il fratello a bastonate a Procida. L'uomo ha problemi di tossicodipendenza e vessava il parente. Ora è in carcere Cronaca 30 Giugno 2021 13:29 Di redazione 1'

I carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato un 52enne di Procida già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della procura partenopea.

L’uomo è gravemente indiziato di rapina aggravata, lesioni personali, furto aggravato, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia in danno del fratello. Il 52enne, per assecondare la sua dipendenza da stupefacenti, picchiava e minacciava ripetutamente il fratello per sottrargli ed estorcergli denaro per l’acquisto della droga. In più di un’occasione aveva colpito il fratello anche con un bastone.

La vittima, dopo mesi di vessazioni, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Procida che, coordinati dalla Procura di Napoli – IV Sezione – Violenza di Genere e Tutela delle Fasce Deboli, hanno documentato una serie di violenze commesse tra il gennaio e il maggio del 2021. L’arrestato è stato condotto al carcere di Poggioreale.