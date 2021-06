0 Facebook Dramma nel Cuneese, Samuele muore a 10 anni travolto dal grano Cronaca 30 Giugno 2021 14:01 Di redazione 2'

Dramma in provincia di Cuneo, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dal grano appena trebbiato e scaricato in un altro cassone rimorchio di un trattore mietitrebbia. È successo ieri poco dopo le 20, in un campo di grano nella frazione Maniga di Sommariva Bosco.

Il bambino, che si chiamava Samuele Racca, secondo una prima ricostruzione si trovava nel cassone, forse per giocare, quando un altro macchinario ha gettato al suo interno il carico di grano, provocando la tragedia. Difficile al momento comprendere la causa della morte: soffocamento o schiacciamento, oppure un malore provocato dalle esalazioni del grano stesso. Per questo la procura di Asti ha disposto l’autopsia.

Dopo aver dato l’allarme, i medici del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso, hanno provato a rianimare il bambino, senza successo. Sulla tragedia indagano i carabinieri e il personale dello Spresal dell’Asl. Il padre di Samuele, Fabio Racca, è musicista e cantante in un’orchestra di liscio piemontese molto nota nella regione, I Roeri. I genitori, sotto choc per l’accaduto, sono stati ricoverati ieri sera in ospedale a Savigliano.