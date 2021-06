0 Facebook Omicidio Chiara Gualzetti, la madre del sedicenne indagato: “Sono ancora in una bolla” Cronaca 30 Giugno 2021 13:25 Di redazione 1'

Nella giornata di oggi dovrebbe essere conferito a un medico legale per l’autopsia di Chiara Gualzetti, la ragazza di sedici anni uccisa a Monteviglio, in provincia di Bologna. L’esame autoptico dovrebbe essere eseguito domani e la famiglia della giovane vittima, rappresentata dall’avvocato Giovanni Annunziata, nominerà due consulenti per partecipare all’analisi.

La madre del presunto omicida di Chiara Gualzetti

Intanto in questa mattina è in programma al tribunale per minorenni l’udienza di convalida del fermo dell’amico e coetaneo che ha confessato il delitto. La madre del ragazzo, che si è recata presso il centro di giustizia minorile di Pratello, ha detto: “Sono ancora in una bolla“. Poi in merito alle condizioni del figlio ha dichiarato: “Non so come sta mio figlio”.

Il legale della famiglia di Chiara ha poi affermato con certezza che negli atti compiuti dal ragazzo non ci sarebbe follia: “Non c’e’ follia. Dalla ricostruzione degli eventi una persona cha ha la lucidita’ di cancellare le chat, di tornare a casa e di rispondere al cellulare come se nulla fosse accaduto e’ poco compatibile con la follia”.