Prove false e niente visite mediche per nascondere le torture, tutti i nomi degli agenti arrestati: "Uno dei più drammatici episodi di violenza accaduti in un carcere" Tutti i nomi degli agenti arrestati e indagati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Una vera e propria mattanza ai danni dei detenuti Cronaca 29 Giugno 2021 13:54

Non ha scatenato il putiferio che avrebbe meritato ma la vicenda è ancora al centro delle cronache di questi giorni. Stiamo parlando delle presunte torture subite dai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta).

All’interno dell’ordinanza firmata dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) è stato descritto l’intero quadro accusatorio ai danni di 117 indagati tra cui 52 arrestati. Tutti agenti e ufficiali della Polizia Penitenziaria.

Tutti i nomi degli agenti arrestati e indagati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Nella documentazione a disposizione dell’autorità giudiziaria è stato descritto quello che sarebbe accaduto il 6 aprile 2020 all’interno della Casa Circondariale ‘Francesco Uccella‘: calci, pugni, bastonate e umiliazioni psicologiche.

Tutti i nomi degli agenti arrestati e indagati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: l’elenco

Gli arrestati

Salvatore Mezzarano, 40 anni, nato a Caserta;

Oreste Salerno, 54 anni, nato a Capua;

Pasquale De Filippo, nato a Caserta, 50 anni;

Michele Vinciguerra, 57 anni, nato a Firenze;

Angelo Bruno, 55 anni, nato a Capua;

Felice Savastano, 54 anni, nato a Gallucci;

Gennaro Loffreda, 53 anni;

Antonio De Domenico, 56 anni, nato a Caserta.

Agli arresti domiciliari:

Pasquale Colucci, 53 anni il prossimo 3 luglio;

Gaetano Manganelli, 45 anni;

Anna Rita Costanzo;

Salvatore Piccolo;

Giuseppe Conforti;

Alessandro Biondi;

Angelo Iadicicco;

Vincenzo Lombardi;

Francesco Vitale;

Gabriele Pancaro;

Fabio Ascione;

Rosario Merola;

Raffaele Piccolo;

Andrea Pascarella;

Giuliano Zullo;

Giacomo Golluccio;

Claudio De Siero;

Clemente Mauro Candiello.

Gli indagati

Come anticipata EdizioneCaserta, si tratta di persone residenti a Camposano, Nola, Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, Cassino, Caserta, Capua, Galluccio, Curti, Piedimonte Matese, Recale, Aversa, Napoli, Francolise, Cervino, Telese Terme, San Felice a Cancello, Macerata Campania, Teano, Sant’Agata de’ Goti, Valle Agricola, Capodrise, Mugnano, Portico, Pozzuoli, Calvi Risorta, Pietravairano, Carinaro, Aversa.

Per gran parte di loro non è scattata alcuna misura e sono quindi indagati a piede libero: si tratta di posizioni marginali, finite sotto la lente solo perchè in servizio in reparti coinvolti nelle tensioni del primo lockdown.

Pasquale Colucci 1968

Gaetano Manganelli 1976

Anna Rita Costanzo 1977

Salvatore Mezzarano 1981

Alessandro Biondi 1965

Raffaele Piccolo 1964

Giuseppe Crocco 1969

Angelo Bruno 1966

Gennaro Loffreda 1968

Pasquale De Filippo 1971

Gabriele Pancaro 1967

Giacomo Galluccio 1976

Francesco Merola 1966

Michele Vinciguerra 1964

Fabio Ascione 1974

Paolo Buro 1969

Oreste Salerno 1967

Felice Savastano 1967

Gennaro Quisillo 1966

Vincenzo Lombardi 1989

Flavio Fattore 1970

Angelo Ricciardi 1967

Tommaso Calmo 1962

Francesco Vitale 1972

Rosario Merola 1971

Raffaele Piccolo 1973

Antonio De Domenico 1965

Angelo Iadicicco 1974

Arturo Rubino 1968

Roberta Maietta 1980

Salvatore Parisi 1971

Giuseppe Conforti 1961

Massimo Oliva 1970

Nicola Falluto 1984

Michele Piscitelli 1970

Domenico Pascariello 1990

Silvio Leonardi 1995

Gianni Greco 1964

Stanislao Fusco 1969

Salvatore Cecere 1962

Angelo Racioppoli 1965

Eduardo Gammella 1962

Carmine Antonio Zampella 1976

Bruno Acaluso 1969

Gennaro Ottaviano 1972

Nicola Macallè 1964

Giovanni Corrado 1976

Domenico Garofalo 1972

Gennaro Saiano 1973

Biagio Braccio 1965

Michele Sanges 1964

Tiziana Perillo 1975

Nunzia Di Donato 1974

Maurizio Soma 1961

Pasquale Rullo 1962

Giuseppe Di Monaco 1964

Marcello Pezzullo 1966

Giuseppe Rossi 1963

Claudio Di Siero 1964

Mario Rigido 1968

Attilio Della Ratta 1965

Nicola Nuzzo 1972

Domenico Mastroianni 1968

Eugenio Calcagno 1971

Giuseppe Gaudiano 1969

Alessio De Simone 1971

Vittorio Vinciguerra 1973

Alfredo Iannotta 1970

Guido Esposito 1977

Giovanni Guardiano 1995

Crescenzo Carputo 1969

Luigi Di Caprio 1963

Giuseppe Acquaro 1964

Giuseppe Frattolillo 1991

Giuseppe Bortone 1972

Pasquale Merola 1974

Lazzaro Varone 1966

Salvatore Di Stasio 1972

Massimo Ciccone 1962

Giovanni Di Benedetto 1968

Sandro Parente 1970

Nicola Picone 1969

Luigi Reccia 1967

Pasquale Cernicchiaro 1963

Clemente Mauro Candiello

Andrea Pascarella 1987

Giuliano Zullo

Mario D’Ovidio 1965

Giulio Pisano 1964

Marcello Iovino 1964

Pasquale Iannotta

Vincenzo Abbate 1968

Bruno Acamapora 1964

Enrico Abategiovanni 1969

Francesco Mirra 1967

Salvatore Monteforte 1974

Antonio Italiano 1970

Antonio Saldamarco 1975

Stefano Campagnano 1966

Salvatore Pellegrino 1969