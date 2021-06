0 Facebook Meteo Napoli, circolazione depressionaria blocca l’afa: in arrivo aria più fresca News 30 Giugno 2021 14:01 Di redazione 2'

Stop all’afa, arrivano i temporali e si abbassano le temperature. Una circolazione depressionaria, con goccia d’aria fredda in quota, scorre sull’Europa centrale condizionando in parte anche la situazione Meteo in Italia. Nella giornata di ieri non sono mancati temporali e nubifragi anche violenti sulle regioni del Nord con vento e grandinate. Tra pomeriggio e sera di oggi attesi ancora fenomeni specie su Alpi centro-orientali ma con coinvolgimento entro la serata anche delle pianure soprattutto del Triveneto.

Al Sud la situazione, perlomeno per questo mercoledì, continua a essere invariata con temperature che superano le medie stagionali. Picco del caldo con punte di +44 gradi al Sud. Nel primo giorno di luglio la circolazione depressionaria presente sull’Europa centrale tendera’ a muoversi verso est. Entro venerdi’ correnti piu’ fresche dai quadranti settentrionali o nord-occidentali interesseranno tutta l’Italia portando una generale flessione delle temperature e un’attenuazione del caldo soprattutto al Centro-Sud. All’inizio del primo weekend di luglio avremo condizioni Meteo per lo piu’ stabili da Nord a Sud grazie all’espansione di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Temperature di poco al di sopra delle medie con caldo dunque non eccessivo. Tra domenica e lunedi’ l’ultimo aggiornamento del modello Gfs mostra il transito di una saccatura atlantica che dovrebbe portare aria piu’ fresca su tutta l’Italia.

Meteo Napoli, quando si abbassano le temperature

Il meteo in Campania e a Napoli nello specifico subirà l’andatura nazionale, la circolazione depressionaria farà sentire i suoi effetti, regalandoci un’aria decisamente più fresca. Le temperature, infatti, dai 32° di questo mercoledì si abbasseranno fino ai 28-27° a partire da giovedì, ma dovrebbero rimanere stabili anche nel weekend. L’inizio della settimana anche sarà caratterizzato da un clima che sebbene sarà caldo, sarà sicuramente più fresco di quello delle ultime giornate.