Perché Tony e Tina sono tornati a Napoli da Dubai? Il cantante neomelodico e la moglie in città in pianta stabile Spettacolo 30 Giugno 2021

Era gennaio quando Tony Colombo e Tina Rispoli avevano comunicato ai loro followers di essersi trasferiti a Dubai. Il cantante neomelodico e consorte avevano deciso di fare un investimento negli Emirati Arabi, da molti definita ‘la città del futuro’. Ora sembrerebbe che la coppia sia tornata a Napoli.

Perché Tony e Tina sono tornati a Napoli?

Nei mesi trascorsi a Dubai Tony e Tina avevano condiviso moltissimi video della loro ‘nuova vita’, filmati che li ritraevano in spiaggia a godersi il sole o in resort con tanti lussi. In quel periodo si dedicavano all’attività di influencer, erano stati loro stessi a spiegare ai followers quali erano le loro attività: “Aiutiamo la gente“, avevano detto. Dopo qualche mese, in cui non sono mancate gite a Napoli, sono tornati a quanto pare in pianta stabile nel capoluogo campano. In tanti si sono chiesti se hanno lasciato la loro casa di Dubai e per quale motivo, la coppia per ora non ha spiegato nulla.

Tony Colombo e le cerimonie

Il motivo del ritorno a Napoli di Tony e Tina sembrerebbe però chiaro. La coppia, infatti, è rientrata nel capoluogo campano per ragioni di lavorative. Colombo è infatti un cantante neomelodico e, sebbene abbia detto di voler lasciare la musica, probabilmente non si riferiva alle tante partecipazioni alle feste. Da quando la situazione feste e cerimonie è stata sbloccata, infatti, Tony è ‘l’ospite a sorpresa’ di moltissimi eventi. Lady Colombo le conta sulle storie Instagram e a volte il cantante supera anche le 10 partecipazioni.

E’ facile dedurre dunque, che Tony e Tina siano tornati per i numerosi appuntamenti lavorativi del cantante, che da Dubai ovviamente non avrebbe potuto seguire.