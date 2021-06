0 Facebook Napoli, anziano preleva pensione, la truffa in agguato: “Hai bucato la ruota” e rubano tutti i soldi Cronaca 30 Giugno 2021 21:16 Di redazione 1'

Una persona anziana è stata derubata nel centro di Chiaia dopo aver prelevato 2mila euro di pensione. L’uomo è stato avvicinato da tipi loschi mentre si trovava in auto. I criminali gli hanno detto che si sarebbe dovuto fermare perché aveva bucato la ruota, ma la truffa era in agguato.

Mentre l’anziano scendeva dalla vettura in sosta mentre attendeva la moglie in visita dal neurologo, i malviventi si sono avvicinati e hanno portato via il borsello con tutta la pensione appena ritirata.

Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, l’anziano signore avrebbe dichiarato che all’interno del borsello vi erano ben 2 mila euro. Insomma una truffa bella e buona per portare via al pensionato i soldi che aveva appena prelevato. Sul posto è intervenuta la polizia.