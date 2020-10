0 Facebook Tony Colombo si ritira dalla musica, il cantante neomelodico spiega perché ha deciso di lasciare News 7 Ottobre 2020 20:17 Di redazione 2'

Un annuncio a sorpresa che a molti inizialmente è apparso come una trovata commerciale ma che invece, come lui ha spiegato, sarebbe la realtà. Tony Colombo si ritira dalle scene, a dirlo è stato lui stesso attraverso un post su Instagram che ha suscitato già molto clamore.

Tony Colombo esce con l’ultimo singolo

L’ultimo sarà il suo singolo finale. Colombo l’ha scritto sul suo seguitissimo profilo scatenando la curiosità dei tanti fan che si sono domandati cosa stia succedendo e se non sia solo un modo di farsi pubblicità. Ma ai dubbi lui ha risposto: “Non è una trovata commerciale. Non ci saranno più singoli, mi ritiro dalla musica“.

Perche Tony Colombo ha deciso di lasciare la musica

Il motivo? Per ora Tony Colombo non l’ha rivelato, ma potrebbe aver deciso di lasciare per dedicarsi ad altro. Da tempo ha iniziato a produrre una linea di abbigliamento e accessori assieme alla moglie Tina Rispoli, con cui è impegnata anche in un’etichetta discografica. Potrebbe aver deciso di lasciare la musica per dedicarsi al mondo dell’imprenditoria. Difficile saperlo.

Il post in cui Tony Colombo annuncia il suo ultimo singolo