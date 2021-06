0 Facebook Belen Rodriguez e la decisione dopo la nascita della figlia Luna Marie Spettacolo 29 Giugno 2021 17:49 Di redazione 2'

Manca pochissimo alla nascita di Luna Marie, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl argentina è entrata ufficialmente nella 37esima settimana di gravidanza, e il suo recente silenzio sui social fa pensare che a breve potrebbe arrivare la lieta notizia.

Nel frattempo i fan si domandando se dopo il parto Belen tornerà in tv oppure preferirà godersi la famiglia e la sua secondogenita, allontanandosi dai riflettori, sotto i quali è stata ultimamente.

La vita di Belen negli ultimi anni, tra gossip e programmi televisivi, è stata molto intensa e la showgirl non ha nessuna intenzione di tirare il freno a mano e mettere in stand by la sua carriera. Subito dopo il parto l’attendono ben due importanti programmi televisivi.

Ritorno al timone di Tu si que vales

La showgirl è infatti stata confermata nuovamente per condurre il programma Tu si que vales, insieme alla coppia Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Alla fine di luglio inizieranno le riprese, che proseguiranno per tutto il mese di agosto.

Il nuovo programma

Oltre la conferma al timone del programma di Canale 5, Belen è in lizza per la conduzione di un nuovo format ma questa volta su Italia Uno. Seco9ndo quanto racconta il settimanale Vero, dovrebbe trattarsi di una sorta di talk dedicato alle donne e alle mamme che lavorano. Un programma adatto a Belen, che nonostante i figli non ha nessuna intenzione di accantonare il suo lavoro. Non resta quindi che aspettare che arrivi la cicogna e vedere se la piccola sarà bella come la sua mamma.