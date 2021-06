0 Facebook Grillo dice no a Conte e lo attacca: “Non ha visione politica, né capacità manageriale” Grillo dice no a Conte e lo attacca. La dura replica del comico genovese e garante del M5S dopo la conferenza di ieri dell'ex Premier Politica 29 Giugno 2021 18:17 Di redazione 1'

“Vanno affrontate le cause per risolvere l’effetto ossia i problemi politici, idee, progetti, visione, e i problemi organizzativi, merito, competenza, valori e rimanere movimento decentralizzato, ma efficiente. E Conte, mi dispiace, non potrà risolverli perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione. Io questo l’ho capito, e spero che possiate capirlo anche voi“.

Dure le dichiarazioni di Beppe Grillo scritte e pubblicate sul suo Blog. Il comico genovese e garante del Movimento 5 Stelle (M5S) ha praticamente chiuso la porta in faccia all’ex Premier. Le sue parole sono arrivate in risposta alla conferenza stampa di ieri tenuta dall”Avvocato del Popolo‘.

Grillo dice no a Conte e lo attacca

“Non possiamo lasciare che un Movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco“, ha incalzato Grillo. Un vero e proprio ‘schiaffo’ al tentativo di Conte di cambiare il M5S.