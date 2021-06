0 Facebook Qualiano, ubriaco fa incidente poi aggredisce a calci e pugni medici e carabinieri Cronaca 28 Giugno 2021 11:38 Di redazione 2'

Incidente a Qualiano degenera. Un uomo di 44 anni, originario di Marano è stato arrestato dai Carabinieri della locare stazione, per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza. L’uomo dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale ha aggredito, con calci e pugni, medici e militari.

I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti in piazza Rosselli per un sinistro stradale con soli danni ai veicoli. Durante le operazioni però, l’uomo, coinvolto nell’incidente, appariva in evidente stato di agitazione psico-fisica dovuta evidentemente all’assunzione di sostanze alcoliche.

A quel punto i militari hanno accompagnato il 44enne, con il suo assenso, all’ospedale di Giugliano in Campania per essere sottoposto agli esami previsti. Durante il tragitto però, l’uomo ha iniziato ad insultare e a minacciare di morte i carabinieri. Arrivato in ospedale, ha colpito con schiaffi e calci alcuni medici presenti e gli stessi militari che, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo e a renderlo inoffensivo.

Per i Carabinieri qualche giorno di prognosi mentre per il 44enne, oltre all’arresto, anche una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza poiché si è rifiutato di sottoporsi all’alcol-test. L’uomo ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.