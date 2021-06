0 Facebook Giugliano, aggressione in ospedale: medici e infermieri picchiati dai parenti di una paziente Cronaca 14 Giugno 2021 16:39 Di redazione 1'

Ennesima aggressione in un ospedale napoletano. Questa volta è successo all’ospedale San Giuliano di Giugliano. A denunciarne l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

I parenti di una signora si sarebbero introdotti nel reparto di Medicina Generale, e avrebbero aggredito verbalmente e fisicamente i medici, lamentando una inadeguata assistenza al familiare ricoverato nel reparto. A quel punto sono poi intervenuti i carabinieri che hanno sedato gli animi e identificato gli aggressori.

Il post del consigliere

“La situazione in poco tempo è degenerata con i parenti che hanno aggredito, spintonato, insultato e minacciato gli operatori in servizio, con alcuni che hanno riportato delle lievi contusioni”.

“Siamo all’ennesima aggressione al personale sanitario. Se non ci decidiamo a mettere in fretta presidi di polizia fissi negli ospedali e a infliggere pene severe e certe agli autori di questi atti scellerati, gli episodi di violenza nelle strutture sanitarie non cesseranno mai”, denuncia Borrelli.