Agropoli, vigilante colto da malore mentre torna a casa e muore: auto fuori strada
28 Giugno 2021

Dramma ad Agropoli, vigilante colto da un malore mentre rientra a casa dopo una notte di lavoro e muore. L’uomo pare stesse tornando nella sua abitazione dopo aver lavorato quando improvvisamente si è sentito poco bene. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vettura su cui viaggiava è finita fuori strada in via Campana, tamponando un’altra auto che era parcheggiata lungo la carreggiata. Immediato l’arrivo dei sanitari, ma nonostante i tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo, purtroppo per il vigilante non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è giunto il medico legale che ha effettuato un esame esterno sulla salma. Ad uccidere l’uomo probabilmente è stato un arresto cardio circolatorio. Dolore nella comunità di Agropoli per quest’improvvisa tragedia.