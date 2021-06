0 Facebook Lorella Cuccarini a ruota libera a Verissimo: “Pugnalata alle spalle, non mi è piaciuto parlarne” Spettacolo 28 Giugno 2021 16:48 Di redazione 2'

Lorella Cuccarini si è raccontata in una lunga intervista a Verissimo. La conduttrice ha raccontato a Silvia Toffanin quanto si sia divertita nella sua carriera: “Mi sono divertita tanto nel mio lavoro e spero di continuare a farlo. Ho sempre sentito forte il senso di responsabilità e ho avuto sempre molto rispetto del pubblico. C’è un patto con il pubblico che per me è chiaro e penso che ancora oggi l’unico vero nostro editore sia il pubblico”.

Cosa è successo a Lorella Cuccarini a La Vita in diretta

Non sono mancati nella vita lavorativa di Lorella Cuccarini momenti più brutti: “Ho avuto la fortuna di trovare nella mia vita dei direttori che hanno creduto in me, come è successo a La Vita in diretta, poi ci sono voci che vogliono raccontarti per come non sei. Dopo 35 anni penso che non devo dimostrare nulla, sono sempre stata una donna libera e indipendente. Quella per me è stata una bellissima esperienza”.

La Toffanin è poi tornata sull’argomento della mail inviata durante la trasmissione, la Cuccarini ha voluto chiarire una volta e per tutte la situazione: “Quella non era una mail indirizzata alla stampa o al pubblico altrimenti avrei usato i social. Non mi è piaciuto parlarne, ma ora credo servano chiarimenti. E’ stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle ma non è vero, se c’è stata una pugnalata è andata a un’altra persona. Io quello che ho scritto nella mail lo avevo detto al diretto interessato già diversi mesi prima”. Parole che sono presumibilmente riferite ad Alberto Matano, attuale conduttore de La Vita in Diretta.