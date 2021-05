0 Facebook Lorella Cuccarini ‘soffia’ il posto alla D’Urso, la conduttrice napoletana ‘sloggiata’ Spettacolo 28 Maggio 2021 17:27 Di redazione 1'

Barbara D’Urso ridimensionata a Mediaset. A lanciare la notizia che la conduttrice napoletana nel prossimo palinsesto perderà ‘ore di trasmissione’ è stato Dagospia. Sembrerebbe che non lascerà solo Live – Non è la D’Urso come era già stato reso noto.

Lorella Cuccarini ‘soffia’ il posto alla D’Urso

La regina di canale Cinque potrebbe perdere anche Domenica Live. Una notizia questa che potrebbe non essere stata presa bene dalla D’Urso, abituata da anni a ‘padroneggiare’ su canale 5. La decisione di Mediaset dipenderebbe da un calo degli ascolti anche nel programma della domenica, motivo per cui avrebbero scelto un nuovo volto a cui affidare il contenitore della domenica.

Si tratta di Lorella Cuccarini che quest’anno ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi ed è molto piaciuta al pubblico. Potrebbe essere proprio lei la conduttrice del programma domenicale, il profilo sarebbe perfetto poiché vanta anni d’esperienza e potrebbe giostrarsi tra la cronaca e il gossip. Chiaramente sono solo indiscrezioni che per ora non trovano alcuna conferma da parte della rete televisiva. Staremo a vedere.