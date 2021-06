0 Facebook Credeva fosse una macchia sull’unghia era un tumore: Alana salva per miracolo Cronaca 28 Giugno 2021 17:15 Di redazione 3'

L’incredibile storia di Alana Severs, infermiera 36enne di Portsmouth, nel Regno Unito, ha fatto in pochissimo tempo il giro del web. La donna infatti ha casualmente scoperto di avere un tumore ed è riuscita miracolosamente a salvarsi.

Credeva fosse una macchia sull’unghia era un tumore: Alana salva per miracolo

Alana una sera stava leggendo alcuni articoli online, quando si è imbattuta in un pezzo che descriveva una macchia sull’unghia, proprio come anche lei ne possedeva una. La donna aveva sempre pensato si trattasse di una macchia sull’unghia dovuta semplicemente al colore e aveva deciso di compirla con dello smalto.

La 36enne però, dopo aver letto quell’articolo si è così fatta visitare dal suo medico di famiglia e il giorno successivo è stata sottoposta a biopsia. In questo modo Alana è riuscita a scoprire che quella, che credeva essere una semplice macchia, era in realtà un melanoma. “Ho pensato: ‘Assolutamente no. Non può essere così anche per me’. Ero terrorizzata all’idea di avere il cancro e non potevo credere di averlo ignorato per così tanto tempo”, ha rivelato Alana.

Dopo essersi ricoverata i medici del Queen Alexandra Hospital di Portsmouth, le hanno rimosso l’intera unghia, prelevando più 5 mm di tessuto canceroso. “Era solo una piccola linea, non ci ho mai pensato e ho sempre indossato lo smalto rosso per coprirlo perché ero imbarazzata. Poi dopo che ho letto questo articolo mi sono fatta prendere dal panico. Ma sono sollevato di averlo scoperto in tempo, potrebbe avermi salvato la vita” ha raccontato la protagonista di quesa incredibile storia a Metro.co.uk.

“Hanno detto che era fantastico che non fosse cresciuto nelle mie mani. Era cresciuto verso l’esterno, quindi non era ancora arrivato al mio sangue” racconta. “Quello che pensavo fosse un passatempo frivolo, leggere un articolo online alle 23:00, mentre ero a letto, alla fine mi ha salvato la vita” ammette la 36enne. “Avrei potuto passare altri tre anni senza pensarci – e avrebbe potuto diffondersi e diventare mortale.”

“Dopo l’intervento ho sofferto di nausea ed è stato doloroso per un po’ di tempo, ma è guarito. Ora non mi dà più fastidio. Preferirei perdere tutto il mio braccio e liberarmi del cancro piuttosto che rischiare che si diffonda“, ammette.