0 Facebook Il padre di Nicola Merlo si sfoga: “Per me e mia moglie non c’è più motivo di vivere” Spettacolo 28 Giugno 2021 13:49 Di redazione 2'

Non è trascorso nemmeno un mese dalla morte di Michele Merlo, il giovane cantante di Amici colpito da una forma di leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. Il padre Domenico in un’intervista a Di Più ha parlato dell’immenso dolore che lui e la moglie Katia stanno provando.

Il padre di Michele Merlo parla di Maria De Filipi ed Emma Marrone

“Lui era il nostro unico figlio – ha dichiarato al settimanale “Di Più” -, per me e mia moglie non c’è più un motivo per vivere“, queste le parole cariche di disperazione di Domenico Merlo. Il padre del giovane cantante nell’intervista ha parlato anche di Maria De Filippi ed Emma Marrone.

Rispetto alla conduttrice ha espresso solo parole di gratitudine per quanto fatto per Michele e per tutte le attestazioni di affetto ricevute in questo terribile momento. Poi ha descritto Emma Marrone come una sorella per il figlio: “E’ stata come una sorella, ‘il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’ – dice -. C’è stata una visita privata, lei gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente”.

Michele, racconta il padre, aveva sofferto molto di non aver superato le selezioni del Festival di Sanremo e per i no ricevuti a X Factor: “Aveva sofferto per i no a ‘X Factor’ e alle selezioni al Festival di Sanremo. Questi no gli avevano portato delle crisi di ansia e anche attacchi di panico, ma non ha mai mollato e andava avanti per la sua strada e i suoi sogni”.