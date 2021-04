0 Facebook Anna Tatangelo parla della relazione con Gigi D’Alessio a Verissimo: “Sono andata contro tutto e tutti” Spettacolo 30 Aprile 2021 18:38 Di redazione 2'

Anna Tatangelo sarà ospite della prossima puntata di Verissimo e a Silvia Toffanin ha parlato della fine della relazione con Gigi D’Alessio. Il programma è già registrato, ma ci sono già alcune anticipazioni del racconto della cantante.

Anna Tatangelo parla di Gigi D’Alessio

Proprio su Gigi D’Alessio ha detto: “Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato – e prosegue – c’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni”.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se con Gigi avesse commesso errori ha risposto: “Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera – e aggiunge – sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”.

Lady Tata ha spiegato che dopo la separazione da Gigi D’Alessio non ha avuto un momento facile, ma oggi si sente bene: “Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”. Sul finale la cantante ha svelato un suo grande desiderio, diventare di nuovo madre: “Assolutamente sì, ho solo 34 anni. Non smetto mai di pensare alle cose belle”.