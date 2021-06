0 Facebook Paura in Costiera Amalfitana, barca con a bordo comitiva di giovani affonda: soccorsi sul posto Cronaca 27 Giugno 2021 14:03 Di redazione 1'

Doveva essere un’allegra giornata a mare e si è trasformata in un incubo. Sventura a largo della Costiera Amalfitana per un gruppo di ragazzi.

Barca con gruppo di ragazzi affonda in Costiera

Sette giovani, originari delle province di Napoli e Caserta, avevano noleggiato un’imbarcazione per godersi un bel magno di mare. Improvvisamene lo scafo è affondato. L’incidente è avvenuto a un centinaio di metri dalla costa, tra il Capo di Conca e la spiaggia delle Marinelle di Vettica.

Lo scafo, per dinamiche ancora da chiarire, ha iniziato a imbarcare acqua ed è annegato. I ragazzi si sono buttati in mare per salvarsi. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto che ha soccorso la comitiva, riportandola a terra. La barca dovrà essere estratta dal fondale e le operazioni saranno a carico del proprietario.