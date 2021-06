0 Facebook Grande dilemma per Stefano De Martino, il ballerino napoletano prende una scelta Spettacolo 21 Giugno 2021 13:28 Di redazione 2'

Stefano De Martino conteso tra Rai e Mediaset, ha fatto la sua scelta. Il ballerino napoletano, dopo il successo di Amici di Maria De Filippi – programma nel quale è stato giudice accanto a Emanuele Filiberto e Stash – e dopo essere stato al timone di Stasera tutto è possibile, ha finalmente scelto da che parte stare.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, De Martino avrà un posto speciale nei prossimi palinsesti dell’azienda di viale Mazzini. C’è la conferma alla guida di Stasera Tutto è Possibile, programma che De Martino ha reso ancor più divertente e amato dal pubblico, grazie al sodalizio con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Secondo alcune indiscrezioni però a Stefano spetterebbe la conduzione della serata speciale per celebrare il compleanno di Rai Due. Un evento importante, previsto per il prossimo 4 novembre quando la seconda rete Rai compirà 60 anni.

Anche Mediaset avrebbe mire sul neo conduttore, dopo il successo come giudice ad Amici. L’ipotesi sarebbe quello di uno show domenicale in coppia con Lorella Cuccarini al posto di Barbara D’Urso. Come svela però Davide Maggio De Martino sarebbe più allettato dalle proposte Rai.

Se la carriera procede a gonfie vele, la vita privata continua a vivere un momento di calma. Dopo la separazione da Belen Rodriguez, Stefano non sembra intenzionato a fare coppia fissa con nessuno. Al ballerino sono stati attribuiti numerosi flirt ma lui continua a concentrarsi solo sulla carriera e il suo piccolo Santiago.