Prova a spegnere un incendio nelle sue terre, avvolto dalle fiamme: Carmelo Genovese muore al Cardarelli Cronaca 27 Giugno 2021 13:40 Di redazione

Non ce l’ha fatta Carmelo Genovese, è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli l’uomo di 70 anni, originario di Montebello Jonico, in Calabria, che era rimasto coinvolto in un brutto incendio.

Carmelo Genovese muore in ospedale

Ad andare a fuoco era stato un terreno di sua proprietà, quando il settantenne ha visto il fuoco, si è precipitato per cercare di spegnere il rogo, ma purtroppo è rimasto avvolto dalle fiamme. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che non senza difficoltà sono riusciti a spegnere l’incendio. L’uomo è stato portato al pronto soccorso, ma le ustioni erano troppo gravi ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Dolore a Montebello Jonico per la scomparsa di Carmelo Genovese, a ricordarlo è stata la sindaca, Maria Foti con un messaggio di cordoglio: “La Sindaca e l’amministrazione comunale tutta si stringe al dolore della famiglia del compianto Carmelo, una tragedia immane, egli ha lottato con tutte le sue forze per difendere la propria terra, la propria casa e i propri cari contro un nemico troppo pericoloso e imprevedibile. Resta la rabbia per eventi di natura non certo naturale che stanno mettendo a rischio non solo i nostri paesaggi ma tutti noi che ci viviamo. Che la terra ti sia lieve”.