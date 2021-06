0 Facebook Francesca Fioretti e il futuro: “Al mio fianco vedo una persona coraggiosa” Spettacolo 27 Giugno 2021 16:17 Di redazione 2'

Francesca Fioretti in un’intervista ha parlato del ritorno a innamorarsi, di come vive con la figlia Vittoria la perdita del suo compagno, Davide Astori. Sono passati tre anni da quando il calciatore della Fiorentina è morto e oggi la show girl napoletana è più forte e consapevole. Ha scritto anche un libro per parlare del trauma vissuto.

Francesca Fioretti e l’amore dopo Davide Astori

“Ho imparato a convivere con questa storia, la mia più grande paura era non riuscire a godermi le cose. Vorrei ancora sorprendermi, innamorarmi, emozionarmi, vorrei ancora essere felice”, queste le parole della Fioretti. Riguardo la possibilità di rinnamorarsi ha detto: “Non vuol dire che amerò meno. Né che amerò me no un eventuale altro bambino se mai lo avrò. L’amore è molto più forte del dolore e se penso al mio futuro mi vedo sicuramente a fianco ad una persona coraggiosa”.

Recentemente si era detto che avesse incontrato un nuovo amore, ma stando alle sue parole non ci sarebbe nessuna relazione seria: “L’amore per Davide non finirà mai, ma con il tempo si trasforma e non vuol dire che non mi innamorerò più. In altri troverò qualcosa che lui non aveva”.

Vittoria sta crescendo e adesso Francesca condivide con lei le emozioni ma anche il dolore: “Ormai l’inizio ci ho dovuto lavorare, avevo sentimenti contrastanti, volevo trasmetterle serenità. Adesso è più grande e trovo molto bello che mi veda mentre piango o mi emoziono. È giusto che i bambini vedano anche questo lato dei propri genitori”.