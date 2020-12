0 Facebook Escono per pescare, la barca affonda e un uomo perde la vita: dramma nel Napoletano Cronaca 17 Dicembre 2020 18:17 Di redazione 1'

Hanno provato a mettersi in salvo. C’è chi ha anche tentato di aiutarli cercando di trasportarli a riva. Ma della coppia si è salvato soltanto un sessantenne italiano. L’amico, coetaneo ed originario dell’Algeria, non ce l’ha fatta.

È stato questo, come riportato da Il Mattino, il triste bilancio di quella che doveva essere una tranquilla battuta di pesca. I due amici sono usciti in barca al largo del Lago Patria (in provincia di Napoli). Poi l’imbarcazione ha iniziato a prendere acqua.

I due sessantenni hanno provato a salvarsi gettandosi in acqua e nuotando verso la riva. Dalla spiaggia qualcuno ha notato la situazione ed ha cercato di aiutarli. Purtroppo l’algerino, di cui è stato trovato successivamente il corpo, è deceduto. Sul posto la guardia costiera.