Era una delle ospiti più attese a Domenica In, ma ha deciso di non intervenire nel video-collegamento in diretta. Si tratta di Jasmine Carrisi, che con il padre Al Bano ha partecipato al programma The Voice Senior.

Jasmine Carrisi non si presenta a Domenica In

Mara Venier aveva invitato molti dei protagonisti del programma, tra cui Clementino e Gigi D’Alessio. Attesissimo l’intervento di Jasmine Carrisi, che con i suoi look e il suo caratterino ha conquistato il pubblico. Al momento del collegamento c’era Al Banno ma la diciannovenne era assente. Immaginarsi lo stupore di super Mara che ha subito chiesto cosa fosse accaduto: “Ma dov’è Jasmine, avevo chiesto Jasmine”.

A spiegare perché Jasmine non è intervenuta è stato il padre Al Bano. Il cantante si è scusato dell’assenza, rivelando il motivo per cui la figlia ha preferito non farsi vedere in tv. A quanto pare era struccata e dunque, ha preferito non mostrarsi al naturale.