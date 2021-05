0 Facebook Al Bano Carrisi commenta la vicenda Fedez: “Parole che non voglio nemmeno ripetere” Spettacolo 13 Maggio 2021 13:02 Di redazione 1'

Al Bano Carrisi si è raccontato in un’intervista per il settimanale Oggi. In occasione del suo compleanno, il cantante di Cellino San Marco ha parlato un po’ di tutto a partire da Loredana Lecciso e Romina Power a finire sulla vicenda di Fedez e il concertone del 1 maggio.

Rispetto alla sua ex compagna e a quella attuale ha detto: “Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”. Un’armonia che perlomeno fino ad oggi pare non sia stata trovata. La Lecciso tempo fa aveva provato a tendere la mano alla cantante, ma per ora non ha ricevuto risposta.

Le parole di Al Bano su Fedez

Al Bano ha poi commentato tutta la querelle che c’è stata tra Fedez e la Rai: “Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato”. Poi ha aggiunto: “Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava“.