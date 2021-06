0 Facebook Tina Rispoli torna sui social per ‘elogiare’ Tony Colombo: “E’ assurdo” Spettacolo 25 Giugno 2021 12:40 Di redazione 1'

Tina Rispoli negli ultimi tempi si è un po’ allontanata dai social, rispetto alla costante attività dei mesi scorsi lady Colombo pubblica molti meno contenuti. Non mancano le storie, molte delle quali riprendono Tony durante le sue esibizioni.

Tina Colombo fa i complimenti al marito Tony

E proprio l’ultimo post è un elogio al lavoro del marito. Tina, infatti, ha condiviso le immagini di un’esibizione di Tony Colombo in un palazzo ai Quartieri Spagnoli di Napoli domenica sera. Nella stessa giornata, secondo quanto raccontato da lady Colombo, il cantante neomelodico avrebbe fatto 22 show. “22 live in 24 ore è assurdo …Grazie a tutti! 🥰Sempre più orgogliosa di te !! Ti amo ❤️”.

La stessa lady Colombo aveva contato tutte le esibizioni in diretta nelle sue storie Instagram. Un’usanza condivisa da molti cantanti neomelodici sui loro profili social. Tra comunioni, feste e matrimoni Tony Colombo ha partecipato a moltissime cerimonie in un’unica giornata.

Non sono mancate le polemiche rispetto ai video che ritrarrebbero moltissime persone vicine, molte delle quali senza mascherina. In tanti, infatti, si domandano come sia possibile concedere spettacoli del genere senza alcun controllo.