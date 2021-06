0 Facebook Cede lucernario, ragazza di 16 anni precipita dal nono piano e muore Cronaca 25 Giugno 2021 11:57 Di redazione 1'

Tragedia nella serata di giovedì a Bari, nel rione Madonnella. Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere precipitata dal nono piano, in seguito al cedimento del lucernario del palazzo in cui abitava.

Per la ragazza, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta poco prima delle 22. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

La ricostruzione

Il terrazzo della palazzina è stato posto sotto sequestro dalla pm di turno Desireé Digeronimo. Bisognerà comprendere lo stato del lucernario e ricostruire la dinamica di quello che sembra essere stato un terribile incidente, gli inquirenti, infatti, escluderebbero l’ipotesi del suicidio. Secondo una prima ricostruzione la giovane vittima era sul terrazzo con alcuni amici e sarebbe salita sul lucernario che ha ceduto, precipitando nel vuoto.